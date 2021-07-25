Хавбек «Наполи» может пропустить шесть месяцев из-за травмы
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Полузащитник «Наполи» Диего Демме получил травму во время товарищеского матча с «Про Верчелли» (1:0).
29-летний футболист провёл на поле 16 минут и получил повреждение после жёсткого подката соперника. Демме покинул поле на носилках. По информации Sky Sport Italia, врачи опасаются, что полузащитник мог травмировать переднюю крестообразную связку колена. В таком случае Демме может пропустить до шести месяцев из-за травмы.
Напомним, Демме перешёл в «Наполи» из «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 35 матчах за итальянский клуб, забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Наполи» в 38 матчах набрал 77 очков и занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.
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