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Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе обыграла Египет в матче футбольного турнира Олимпиады

Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе обыграла Египет в матче футбольного турнира Олимпиады
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В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Египта встречалась с национальной командой Аргентины. Игра прошла на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершилась победой аргентинской команды со счётом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил защитник сборной Аргентины Факундо Медина.

В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак». Первый вышел на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте встречи. Вместо Гайча вышел Понсе.

Аргентина набрала 3 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы С. Египет (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Австралии (3) и Испании (1).

Олимпийские игры (м). Группа C. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 10:30 МСК
Египет U23
Окончен
0 : 1
Аргентина U23
0:1 Медина – 52'
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