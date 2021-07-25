Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе обыграла Египет в матче футбольного турнира Олимпиады

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Египта встречалась с национальной командой Аргентины. Игра прошла на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершилась победой аргентинской команды со счётом 1:0.



Единственный гол на 52-й минуте забил защитник сборной Аргентины Факундо Медина.



В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак». Первый вышел на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте встречи. Вместо Гайча вышел Понсе.



Аргентина набрала 3 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы С. Египет (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Австралии (3) и Испании (1).