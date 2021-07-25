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Буффон: не думал, что Кьеза настолько хорош

Буффон: не думал, что Кьеза настолько хорош
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе.

«Когда Кьеза перешёл в „Ювентус“, я не думал, что он настолько хорош. Честно говорю. На чемпионате Европы он был невероятен, в финальном матче с англичанами его невозможно было остановить. После одного сезона в „Ювентусе“ с Кьезой всё это для меня уже не является сюрпризом, но никто не мог сказать наверняка, что он будет играть на таком высоком уровне на Евро. Если ты умеешь демонстрировать такой игровой уровень на серьёзном турнире, ты действительно особенный футболист», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола.

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