Мостовой — о Карпине в сборной: совмещение — плохо. Наличие Писарева в штабе не понимаю

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера российской национальной команды.

«Назначение Карпина в сборную очень неожиданное. Я был за авторитетного иностранца, который бы ни от кого не зависел. Совмещение — очень плохо. Все помнят, что вышло из совмещения Слуцкого. Я ещё тогда сказал, что ничего хорошего не выйдет. Все были за свободного тренера. Логики нет никакой в этом. Сейчас много спорных моментов. Если бы не совмещение, то я бы сказал, что Карпин в сборной это 50/50. Сейчас «Ростов» проиграет две-три игры. И что будет? Все будут говорить, что совмещение — это отмазка. Ну а что, тебя кто-то заставлял? Ещё я не понимаю наличие Писарева в штабе. Если Онопко, ещё понятно, он друг, плюс был в штабе в ЦСКА, то здесь… Согласился бы я, если бы позвали? Смотря как бы позвали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.