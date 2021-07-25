«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 25 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Липовой, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Ахмат»: Гудиев, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Коновалов, Уткин, Карапузов, Швец, Харин, Конате.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Кирилл Силантьев. Отвечать за VAR будет Евгений Турбин, ему поможет Валерий Данченко.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и стали чемпионами, благодаря чему вновь вернулись в Российскую Премьер-Лигу. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке.
- 25 июля 2021
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