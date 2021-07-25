А. Березуцкий — перед тренерским дебютом в РПЛ: никаких особенных эмоций нет

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Никаких особенных эмоций нет, это начало чемпионата и это всегда важно. Не важно, с кем первая игра, она всегда очень важна. Будем надеяться, что всё сегодня будет хорошо.

В какой футбол будем играть? В тот, который будет приносить результат команде ЦСКА, — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Уфа» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. 19 июля стало известно о полноценном назначении Алексея на пост наставника армейцев.