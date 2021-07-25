Гол Заболотного принёс победу ЦСКА в первом матче под руководством Березуцкого

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.

Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в своём первом официальном матче за армейцев. На 61-й минуте Алан Дзагоев от угла поля вырезал подачу в центр штрафной, откуда Заболотный, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч под самую штангу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогали ему ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. За VAR отвечал Артём Любимов, ассистент — Тихон Калугин.