Гедеш, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш не заинтересован в переезде в Российскую Премьер-Лигу, информирует Grada3. В услугах 24-летнего португальца заинтересован «Зенит».
Ранее СМИ утверждали, что сине-бело-голубые предложили Гедешу трёхлетний контракт с годовой зарплатой € 2,2 млн. Но по актуальным сведениям источника, Гонсалу не собирается переезжать в Россию, даже если получит более выгодное предложение.
В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн.
В начале лета сообщалось, что Гедеш может быть куплен «Фиорентиной». Также им интересовались «Севилья» и «Вильярреал».
- 25 июля 2021
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