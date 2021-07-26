Роналдиньо: Месси — история «Барселоны». Он должен остаться в клубе

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси должен продолжать играть за каталонский клуб.



«Надеюсь, что «Барселона» решит все проблемы, о которых я знаю. Месси должен остаться в клубе, он — это история клуба», — приводит слова Роналдиньо Tuttomercatoweb.



Напомним, контракт Месси с сине-гранатовыми истёк 30 июня. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.



По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. Мадридский «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.