Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо: Месси — история «Барселоны». Он должен остаться в клубе

Роналдиньо: Месси — история «Барселоны». Он должен остаться в клубе
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси должен продолжать играть за каталонский клуб.

«Надеюсь, что «Барселона» решит все проблемы, о которых я знаю. Месси должен остаться в клубе, он — это история клуба», — приводит слова Роналдиньо Tuttomercatoweb.

Напомним, контракт Месси с сине-гранатовыми истёк 30 июня. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. Мадридский «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

Новость по теме
Мартинес: Месси — лучший игрок в мире, он пример для всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021