Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, он пример для всех

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о партнёре по сборной, нападающем Лионеле Месси.

«Месси- лучший игрок в мире, он аргентинец, он наш. Лионель тренируется по максимуму, он пример для всех. Он также дал мне личные рекомендации. Я переживаю очень важный момент в моей карьере. В этом году я пережил невероятные моменты, ощущения, которых я никогда не испытывал, эмоции, видя свою семью таким образом. Для моей жены, моей дочери это уникальные ощущения. В детстве я мечтал об этом. Я очень счастлив и доволен своей карьерой. Хочу продолжать в том же духе, учиться у моих товарищей по команде и у каждого тренера, с которым работал», — приводит слова Мартинеса Ole.

Напомним, Аргентина выиграла Кубок Америки, обыграв в финале сборную Бразилии.