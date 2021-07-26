Мартинес: Месси – лучший игрок в мире, он пример для всех

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о партнёре по сборной, нападающем Лионеле Месси.
«Месси- лучший игрок в мире, он аргентинец, он наш. Лионель тренируется по максимуму, он пример для всех. Он также дал мне личные рекомендации. Я переживаю очень важный момент в моей карьере. В этом году я пережил невероятные моменты, ощущения, которых я никогда не испытывал, эмоции, видя свою семью таким образом. Для моей жены, моей дочери это уникальные ощущения. В детстве я мечтал об этом. Я очень счастлив и доволен своей карьерой. Хочу продолжать в том же духе, учиться у моих товарищей по команде и у каждого тренера, с которым работал», — приводит слова Мартинеса Ole.
Напомним, Аргентина выиграла Кубок Америки, обыграв в финале сборную Бразилии.
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