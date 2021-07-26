Антон Заболотный: нынешний ЦСКА способен на многое

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).



«Спасибо всем, кто поддерживал нас у экранов в на стадионе. Мы слышали поддержку болельщиков. С помощью вас мы идём вперёд. Все партнёры в раздевалке поздравили с голом, очень приятно. Теперь важно готовиться к следующему матчу и восстанавливаться, чтобы травм было как можно меньше.



О гонке бомбардиров говорить ещё рано. Главное — пройти весь сезон ровно и работать. Как сложится, так сложится. Важно позитивно мыслить и прибавлять от игры к игре. Я исполняю всё, что говорит главный тренер, и вся команда действует как единый механизм. Это объединяет нас и ведёт к победам. Нынешний ЦСКА способен на многое. Каждый следующий матч будет для нас как последний рубеж», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

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