«Дзагоев плохих передач не делает». Заболотный — о голе в ворота «Уфы»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал гол, забитый им в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Положительные ощущения от первого гола. Первый матч — это сложный этап, потому что всегда хочется начать с победы. Первые встречи всегда получаются непростыми. Самое главное, что удалось перебороть соперника. Вся команда выложилась на 100%, показала приличную самоотдачу и отличный футбол.



Для меня это идеальное возвращение, но самое главное — то, что команда набирает ход. Личные успехи уходят на второй план, ведь главное — это команда. Конечно, если Алан Дзагоев делает передачу, она сразу же идеальная. Он плохих не делает. А так патроны приберёг для официального матча. Подготовительный этап был сложным. Мы готовились к старту сезона, и, если бы на сборах набрали форму, это было бы неудачно. Сейчас всё складывается как нельзя лучше для ЦСКА», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

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