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Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Фото

Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Фото
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Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российского футбольного союза.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

Следующий матч сборная России проведёт с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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