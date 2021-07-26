Карпин — о планах сборной России: играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о плане подготовки национальной команды к ближайшим матчам.

«Единственная задача — попасть на чемпионат мира. Что касается сборной на Евро, то точно не мне заниматься оценками. Как будем готовить сборную? Вопрос, планирую ли изменять состав, некорректен, всё будет зависеть от состояния игроков на данный момент. Так что ни у кого место не забронировано, станут играть люди, которые будут готовы даже физически лучше на данный момент. То видение футбола, которое есть у меня, попытаемся превратить в жизнь. Играть хотелось бы как «Барселона» в лучшие годы — она всё выиграла, но это лишь красивые слова. А я верю, что наши игроки могут играть в смелый футбол. Да, смелый футбол — подходящее слово», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.