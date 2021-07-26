Валерий Карпин: я не спаситель

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил высказывание о том, что не хочет возглавлять национальную команду.
«Я не спаситель. Что касается моих слов о том, что я не хочу возглавлять сборную, но поставьте себя на моё место: при действующем контракте в «Ростове», при действующем тренере сборной — как я мог ответить по-другому? Как бы к этому отнёсся президент клуба? А тренер сборной? Это было бы неэтично, поэтому другого ответа я дать не мог. Во время матча с «Динамо» звонили все, но если вы видели кадры, где я говорил, — это были разговоры только с людьми на скамейке запасных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
- 26 июля 2021
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