Карпин ответил на вопрос о назначении капитана сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем капитане команды, а также сказал о том, что попросит РПЛ перенести тур перед сборами.
«Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном — надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано. Уже договорился пообщаться со Слуцким, он может многое рассказать и про совмещение, и про игроков, которые могут быть нам интересны к сентябрю. С Черчесовым пока не планировал общаться.
Результат на Евро все уже оценили, это неудовлетворительный. Эмоциональное состояние в тот момент, наверное, было не лучшим. Когда мы пропустили на последней минуте от Украины, было такое, будто дубиной ударили. Но, слава богу, это забывается и есть шанс реабилитироваться. Я бы не связывал состояние после ЧЕ и тот период, когда мы соберёмся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 июля 2021
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