Валерий Карпин рассказал, что необходимо изменить в сборной России
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что нужно изменить в национальной команде.
«Многое можно изменить, но если не изменить менталитет — толку никакого не будет. Можно в три защитника играть, можно в два, но, если делать это с опаской или выжидая — не будет результата. Хотите, назовите это страхом или опаской, но главное — никого не бояться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение специалиста будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
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