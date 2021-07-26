Валерий Карпин рассказал, что необходимо изменить в сборной России

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что нужно изменить в национальной команде.

«Многое можно изменить, но если не изменить менталитет — толку никакого не будет. Можно в три защитника играть, можно в два, но, если делать это с опаской или выжидая — не будет результата. Хотите, назовите это страхом или опаской, но главное — никого не бояться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным подписан сегодня, 26 июля. Соглашение специалиста будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.