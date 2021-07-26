Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков назвал основную задачу Карпина во главе сборной России

Дюков назвал основную задачу Карпина во главе сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о задачах сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Основная задача — ЧМ в Катаре, но никто не снимает с повестки вопрос построения новой сборной к ЧЕ-2024. Да, мы говорим о совмещении, но краткосрочный контракт не является помехой, это не повлияет на решение задачи по построению новой сборной. Я надеюсь, что мы поедем в Катар на ЧМ и продолжим работу с Карпиным.

«Ростов» играет в футбол агрессивный, он соответствует современным требованиям, у них большой объём скоростной работы. По спринтам, ускорениям, рывкам — команда в числе лидеров, играют агрессивно и компактно, не жмутся к своим воротам. «Ростов» умеет хорошо прессинговать и контратаковать, прессинговать, быстро доставлять мяч в атаку. В данном случае наши взгляды на футбол совпадают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021