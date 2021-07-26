Дюков назвал основную задачу Карпина во главе сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о задачах сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Основная задача — ЧМ в Катаре, но никто не снимает с повестки вопрос построения новой сборной к ЧЕ-2024. Да, мы говорим о совмещении, но краткосрочный контракт не является помехой, это не повлияет на решение задачи по построению новой сборной. Я надеюсь, что мы поедем в Катар на ЧМ и продолжим работу с Карпиным.



«Ростов» играет в футбол агрессивный, он соответствует современным требованиям, у них большой объём скоростной работы. По спринтам, ускорениям, рывкам — команда в числе лидеров, играют агрессивно и компактно, не жмутся к своим воротам. «Ростов» умеет хорошо прессинговать и контратаковать, прессинговать, быстро доставлять мяч в атаку. В данном случае наши взгляды на футбол совпадают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.