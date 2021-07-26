Вратарь «Спартака» Селихов приступил к беговой работе после травмы

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, который сломал палец в игре Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0), приступил к беговой работе. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
«Александр Селихов продолжает восстановление после недавней травмы. Сегодня он приступил к беговой работе на поле. Рады видеть, Саша!» — говорится в сообщении «Спартака» на странице в «Твиттере».
Действующий контракт 27-летнего голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В начале мая Селихов вышел на поле в РПЛ впервые за два с лишним года. До этого Александр в последний раз принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года, когда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
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