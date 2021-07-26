«Обещаю, что буду драться как лев». Ламела — о переходе в «Севилью»

Новичок «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал переход в клуб из Андалусии.

«Я очень счастлив быть здесь. Клуб выиграл много титулов, и это очень хорошо. Я приехал сюда, чтобы пойти по этому пути, как можно лучше помочь команде. Наши цели — продолжать выигрывать титулы, чтобы клуб становился сильнее и сильнее. Даже в Лиге чемпионов можно сделать ещё один шаг. У меня много личных целей, но я всегда люблю говорить о команде.

Надеюсь, что смогу быстро показать фанатам то, что знаю и умею. Не знаю, как я выгляжу на поле, но обещаю вам, что я буду драться как лев», — приводит слова Ламелы пресс-служба «Севильи».

«Севилья» и «Тоттенхэм Хотспур» завершили сделку с участием двух игроков. В лондонский клуб перешёл хавбек Брайан Хиль. «Шпоры» заключили с 20-летним футболистом контракт до 2026 года. «Тоттенхэм» отдал «Севилье» 29-летнего аргентинца Эрика Ламелу.