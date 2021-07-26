Кержаков прокомментировал дебютную для себя и «Нижнего Новгорода» победу в РПЛ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Эта победа стала дебютной в РПЛ как для «Нижнего Новгорода», так и для самого Кержакова.
«Игра сложилась для нас тяжело. Это очевидно, соперник доминировал на протяжении всего матча, «Сочи» очень хороший клуб, обученный и с качественными футболистами. Но в футболе не всегда побеждает то, кто владеет преимуществом. Я благодарен ребятам за их самоотдачу, выдержку. Им было тяжело большинство времени играть в обороне, но они выдержали. Сделали то, о чем мы с ними договаривались и использовали момент, который им выдался. Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы.
Было тяжело физически, но многие выдержали. Помогло и добавило сил то, что мы играли дома. Было слышно и чувствовалось, что болельщики помогают ребятам. Как они своей энергией и эмоциями придавали сил игрокам.
Я рад за всех дебютантов сегодня. За всех, кто вышел в первый раз, в том числе и за Игоря Горбунова. Это останется в их памяти и пусть наслаждаются моментом. Вся команда молодцы. Футбол – это командная игра, тут не играют личности. Мы создали момент – использовали его, поэтому молодцы.
Болельщики огромные молодцы. Эта победа во многом и благодаря им. Сегодня весь город помогал команде. Это наша общая победа», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 26 июля 2021
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