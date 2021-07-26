Семак — Дриусси: спасибо за всё, человек с большим сердцем!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с форвардом Себастьяном Дриусси, который покидает петербургский клуб.

«Спасибо за всё! Человек с большим сердцем!» — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».

Себастьян Дриусси ранее реализовал своё право на выкуп контракта с сине-бело-голубыми.



Форвард перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.



В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.