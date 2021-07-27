«У вас тоже нет спортивной стратегии?» Салихова обсудила «Спартак» с директором «Рубина»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, пообщалась со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским в чате своего телеграм-канала.

Яровинский первым обратился к Салиховой. «Зарема, добрый вечер! У нас в «Рубине» тоже четыре человека в селекции, если честно. Этого достаточно, и врач вполне прекрасный. Которого мы ещё в ЦСКА специально адаптировали под футбол. И у вас, кстати, Глеб — тоже прекрасный доктор! В целом спортивных врачей можно выращивать только внутри (это специфика индустрии). А технический директор и спортивный — это, по сути, — один и тот же человек. Что касается международных специалистов, то вам просто повезло с Франко — так за рубежом не все орлы. И это мягко говоря. Там «тумана», надувательства и прочего не меньше!» — написал менеджер казанцев.

«Так у нас три, а не четыре. И дело в квалификации. Можно и 15 держать бесполезных. Глеб — хороший, да. И весь медперсонал молодцы, по прошлому году очевидно для всех. С Франко повезло, но он скаут», — ответила жена Федуна.

«У нас четыре с аналитиком! И я вас уверяю, что Попов отлично разбирается в футболе, я прямо в этом уверен, просто у вас реально хорошая команда и усилить её не так просто — это раз, Россия для многих качественных игроков 2-3 опция это два. Они всё ждут европейских вариантов сначала. Когда я работал в «Халл Сити», там легче было игрока купить, чем иногда в Россию», — признался Яровинский.

«У нас без аналитика. У вас тоже нет спортивной стратегии?» — написала в ответ Салихова.