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«Севилья» может подписать Боатенга

«Севилья» может подписать Боатенга
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Немецкий защитник Жером Боатенг на правах свободного агента может перейти в «Севилью». Об этом сообщает Sport 1.

По информации источника, немецкий защитник после десяти сезонов в «Баварии» освободился от контрактных обязательств. 32-летний игрок в прошлом сезоне принял участие в 27 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Футболист выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 годы Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Боатенг выступал за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту».

В июне сообщалось об интересе к Боатенгу со стороны «Монако», однако позднее спортивный директор «Монако» Пол Митчелл опроверг эту информацию.

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