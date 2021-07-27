«Рубин» показал, как будет выглядеть диалог Карпина со Слуцким об усилении сборной России

Пресс-служба «Рубина» не прошла мимо темы возможного звонка наставника сборной России Валерия Карпина главному тренеру команды Леониду Слуцкому и их потенциального диалога об усилении национальной команды.
Вчера, 26 июля, во время пресс-конференции Карпин сказал, что позвонит Слуцкому и обсудит с ним вопросы по сборной. Казанцы смонтировали имена и фамилии игроков «Рубина» из недавно вышедшей песни Слуцкого «Рубин» — СуперГуд».
Видео можно посмотреть в «твиттере» казанского клуба.
Напомним, вчера, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
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