Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» показал, как будет выглядеть диалог Карпина со Слуцким об усилении сборной России

«Рубин» показал, как будет выглядеть диалог Карпина со Слуцким об усилении сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Рубина» не прошла мимо темы возможного звонка наставника сборной России Валерия Карпина главному тренеру команды Леониду Слуцкому и их потенциального диалога об усилении национальной команды.

Вчера, 26 июля, во время пресс-конференции Карпин сказал, что позвонит Слуцкому и обсудит с ним вопросы по сборной. Казанцы смонтировали имена и фамилии игроков «Рубина» из недавно вышедшей песни Слуцкого «Рубин» — СуперГуд».

Видео можно посмотреть в «твиттере» казанского клуба.

Напомним, вчера, 26 июля, Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть

Новость по теме
Жена Валерия Карпина прокомментировала назначение мужа в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021