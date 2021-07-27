Валерий Карпин поздравил Никиту Нагорного и других гимнастов с золотом ОИ в многоборье

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил гимнаста Никиту Нагорного и его партнёров с золотом в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Никита мужик! Красавцы. Наши поздравления Нагорному и всем ребятам», — написал Карпин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.