«Тоттенхэм» объявил о продаже Тоби Алдервейрелда в катарский клуб

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Духайль». Об этом сообщила пресс-служба лондонцев. Ранее в британских СМИ сообщалось, что сумма сделки — £ 13 млн (€ 15,2 млн).
32-летний Тоби провёл за «Тоттенхэм» 236 матчей. Он также сыграл 113 матчей за сборную Бельгии, играя на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.
Алдервейрелд выступал за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 35 матчей, на его счету один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» был рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее Тоби выступал за «Саутгемптон», «Атлетико» и «Аякс».
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