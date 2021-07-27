Матч сборных России и Хорватии могут перенести из «Лужников»

РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия со зрителями, сообщает Eurostavka.
Встреча, которая должна пройти на московском стадионе «Лужники», может быть перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион. Причина — отсутствие необходимого для проверки QR-кодов оборудования в «Лужниках». В РФС с этим не согласны. Вариант с «Казань-Ареной» является приоритетным из-за возможности допуска 30% болельщиков от вместимости стадиона без использования QR-кодов.
По информации «Чемпионата», матч, скорее всего, не состоится в «Лужниках», если его запретят проводить со зрителями. Окончательного решения ещё нет.
Сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.
- 27 июля 2021
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