Матч сборных России и Хорватии могут перенести из «Лужников»

РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия со зрителями, сообщает Eurostavka.

Встреча, которая должна пройти на московском стадионе «Лужники», может быть перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион. Причина — отсутствие необходимого для проверки QR-кодов оборудования в «Лужниках». В РФС с этим не согласны. Вариант с «Казань-Ареной» является приоритетным из-за возможности допуска 30% болельщиков от вместимости стадиона без использования QR-кодов.

По информации «Чемпионата», матч, скорее всего, не состоится в «Лужниках», если его запретят проводить со зрителями. Окончательного решения ещё нет.

Сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.