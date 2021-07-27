Лукас Торрейра: во время второго сезона в «Арсенале» я работал с психологом

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», признался, что посещал психолога в сезоне-2019/2020.
«Во время второго сезона в «Арсенале» я работал с психологом, потому что получал мало игрового времени. Мне было по-настоящему трудно принять это, потому что от футбола зависит моя жизнь. Я не играл и постоянно чувствовал себя плохо. Вот почему я начал посещать психолога и прорабатывать проблему. Некоторое время назад мне бы сказали: «Ты собираешься идти к психологу? Ты с ума сошёл?» Но сегодня люди понимают важность ментального здоровья», — приводит слова Торрейры Goal.com со ссылкой на El Otro Partido.
Торрейра перешёл в «Арсенал» из «Сампдории» в 2018 году. В июне текущего года сообщалось, что «Краснодар» начал переговоры с лондонским клубом о возможном трансфере Торрейры.
- 27 июля 2021
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