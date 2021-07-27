Фетисов: не будем комментировать интерес к игрокам. Задача «Спартака» — усилиться
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Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов не стал комментировать информацию об интересе со стороны московского клуба к защитнику «Порту» Вилсону Манафе.
«Мы не будем комментировать ни ход переговоров, ни интерес к тем или иным игрокам. Наша задача – усилиться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. В межсезонье у красно-белых сменился главный тренер — вместо Доменико Тедеско команду возглавил Руй Витория. В матче 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Спартак» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1.
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