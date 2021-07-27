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«Спартак» готов рассмотреть предложение о проведении матча Россия — Хорватия на «Открытии»

«Спартак» готов рассмотреть предложение о проведении матча Россия — Хорватия на «Открытии»
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Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что матч Россия — Хорватия могут перенести из «Лужников» на другой стадион.

«К нам пока не обращались. А так, рассмотрим», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия со зрителями. Встреча, которая должна пройти на московском стадионе «Лужники», может быть перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион.

По информации «Чемпионата», матч, скорее всего, не состоится в «Лужниках», если его запретят проводить со зрителями. Окончательного решения ещё нет.

Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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