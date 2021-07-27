«Спартак» готов рассмотреть предложение о проведении матча Россия — Хорватия на «Открытии»

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что матч Россия — Хорватия могут перенести из «Лужников» на другой стадион.



«К нам пока не обращались. А так, рассмотрим», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия со зрителями. Встреча, которая должна пройти на московском стадионе «Лужники», может быть перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион.



По информации «Чемпионата», матч, скорее всего, не состоится в «Лужниках», если его запретят проводить со зрителями. Окончательного решения ещё нет.



Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.