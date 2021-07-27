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Сестру Роналду госпитализировали после заражения COVID-19. Она называла пандемию «обманом»

Сестру Роналду госпитализировали после заражения COVID-19. Она называла пандемию «обманом»
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Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о заражении коронавирусной инфекцией и госпитализации.

«Я болею с 17 июля, была в изоляции дома и чувствовала себя очень хорошо. Симптомы почти не проявлялись. К сожалению, с прошлой пятницы мне стало хуже. У меня началась пневмония в результате проклятого вируса, короче, меня положили в больницу. Сейчас я, соблюдая все правила, выздоравливаю, слава богу», — написала Авейру в «Инстаграме».

В октябре прошлого года Катя Авейру после заражения Криштиану коронавирусом называла пандемию «обманом». «Тысячи людей, которые так сильно верили в эту пандемию, в тесты и меры предосторожности, всё поймут, как и я. Это самый большой обман, который я видела в своей жизни. Сегодня я прочитала одну фразу и встала, чтобы поаплодировать. «Хватит дурачить весь мир». Люди, откройте глаза, пожалуйста», — писала Катя в соцсетях.

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