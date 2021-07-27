«Зенит» разгромил «Химки» в матче молодёжного первенства России со счётом 6:0

В матче 2-го тура молодёжного чемпионата России «Зенит» принимал «Химки». Встреча прошла на стадионе академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
На 15-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Химок», который успешно реализовал полузащитник «Зенита» Даниил Столяров. На 35-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил хавбек Кирилл Хвастухин. На 60-й минуте нападающий «Зенита» Иван Коршунов довёл счёт до разгромного, а через 16 минут оформил дубль. На 83-й минуте встречи форвард санкт-петербургского клуба Савва Котов забил пятый гол. Через 2 минуты был установлен итоговый счёт.
«Зенит» набрал 6 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Химки» (1) — на 8-м месте.
- 27 июля 2021
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