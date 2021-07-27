«Вы сделали чудо». Слуцкий обратился к российским олимпийцам

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий записал видеообращение к российским спортсменам на Олимпиаде.
«Всем привет. Прошло несколько дней Олимпиады, поэтому мои пожелания, может быть, немного запоздавшие. Поздравляю тех олимпийцев, которые достигли великолепного результата. У нас уже достаточно большое количество медалей.
Особые поздравления нашим гимнастам, я их лично поздравил в «Инстаграме». И Артуру Далалояну, Никите Нагорному, Давиду Белявскому, Денису Аблязину. Огромные молодцы. 25 лет у нас не было золота в командных соревнованиях в гимнастике. Вы просто сделали чудо. Особенно Артур, который за три месяца как-то залечил ахилл. У нас доктор спрашивает, как такие чудеса случаются, и что за сила духа у этого человека.
Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать — удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном в «инстаграме» ОКР.
- 27 июля 2021
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