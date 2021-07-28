«Рома» включилась в борьбу за нападающего сборной Украины Яремчука

Нападающий «Гента» Роман Яремчук в летнее трансферное окно может перейти в «Рому», сообщает Voetbalkrant.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, подписать контакт с украинским форвардом предложил главный тренер команды Жозе Моуринью.



Ранее сообщалось, что нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в Португалии. Качественной игрой на чемпионате Европы — 2020 украинский форвард привлёк внимание лиссабонской «Бенфики»



Яремчук перешёл в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Милана», «Ромы», ряда немецких клубов и лондонского «Арсенала».

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