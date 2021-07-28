Бускетс, Альба и Брэйтуэйт прибыли в расположение «Барселоны»
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«Барселона» отправилась в Германию, чтобы провести следующий этап предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба клуба.
К команде уже присоединились Серхио Бускетс, Жорди Альба и Мартин Брэйтуэйт, которые вернулись из отпуска после чемпионата Европы – 2020. По-прежнему не прибыли в расположение клуба Лионель Месси, Серхио Агуэро и Эмерсон, которые получили время на отдых после Кубка Америки. Они вернутся в расположение команды позже.
«Барселоне» перед стартом сезона-2021/2022 предстоит провести товарищеские матчи со «Штутгартом» (31 июля) и «Ред Булл Зальцбург» (4 августа). В 1-м туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 15 августа.
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