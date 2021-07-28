Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба «сливочных».



Ранее стало известно, что 29-летний австрийский футболист будет выступать за «сливочных» под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента после истечения контракта.



Алаба перешёл в «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.