Сергей Семак: матч с «Ростовом» будет сложнейшим для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который пройдёт в Ростове-на-Дону 1 августа.
«Конечно, шанс увидеть Барриоса в матче с «Ростовом» есть — он тренируется вместе с командой. Мы посмотрим на него, у нас есть время на то, чтобы оценить степень его готовности.
Что касается последнего матча «Ростова» (команда проиграла «Динамо» со счётом 0:2. — Прим. «Чемпионата»), игра была достаточно равная. Те моменты, которые были у «Динамо», они смогли реализовать, но «Ростов» всегда играет очень агрессивно, очень компактно, поэтому нас ждет очень сложный выезд. К тому же погодные условия будут не самые лучшие — это будет сложнейший матч для нас», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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