Семак прокомментировал уход Дриусси из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба нападающего Себастьяна Дриусси.



«Я очень эмоционально отреагировал на уход Дриусси? Что значит очень эмоционально? Если вы про фотографии, то Себа провёл в команде четыре года, это большой срок. Конечно, он был важной частью нашей команды, коллектива. Я всегда к нему относился и по-прежнему отношусь очень хорошо, потому что он настоящий профессионал, который всегда, в любых ситуациях делал всё для команды», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. В составе сине-бело-голубых 25-летний аргентинец провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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