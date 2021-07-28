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Защитник «Барселоны» Дест отказал трём клубам

Защитник «Барселоны» Дест отказал трём клубам
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест не намерен покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации издания, за последнее время 20-летний американский футболист получил предложения от «Арсенала», дортмундской «Боруссии» и «Монако». Всем трём клубам Серджино ответил отказом и даже не стал рассматривать предложения, несмотря на возможность увеличить зарплату.

Дест является воспитанником «Аякса», из которого прошлым летом перешёл в «Барселону». Сумма трансфера составила € 21 млн. С 2019 года игрок вызывается в сборную США. В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.

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