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Определились все четвертьфинальные пары мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Определились все четвертьфинальные пары мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио
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28 июля завершился групповой этап мужского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. По результатам игрового дня определились все четвертьфинальные пары соревнований.

31 июля состоятся четыре встречи, в которых сыграют:

Испания — Кот-д'Ивуар
Новая Зеландия — Япония
Южная Корея — Мексика
Бразилия — Египет.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил смягчить ограничения в отношении протестов на Играх в Токио. Согласно обновлённому руководству для участников Игр, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию — например, в виде жестов. При этом какие-либо демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

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