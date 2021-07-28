«Кайрат», «Анжи» и «Тюмень» вышли в 1/64 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 махачкалинский «Анжи» принимал пятигорский «Машук-КМВ». Встреча прошла на стадионе «Сокол» в Махачкале и завершилась со счётом 0:0 (4:2 в серии пенальти).
В другой встрече московский «Кайрат» переиграл «Калугу», несмотря на удаление одного из футболистов на 16-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:0, гол забил Вячеслав Швырёв.
Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:
«Звезда» Санкт-Петербург — «Тверь» — 1:0
«Иртыш» — «Динамо» Барнаул — 1:2
«Торпедо» Миасс — «Челябинск» — 2:0
«Ильпар» — «Зенит-Ижевск» — 0:3
«Легион-Динамо» — «Спартак» Нальчик — 1:0 (после с.п.)
«Родина» — «Торпедо» Владимир — 2:3
«Спартак» Туймазы — «Волга» Ульяновск — 1:2 (после с.п.)
СКА Ростов-на-Дону — «Форте» — 0:1 (после с.п.)
«Тюмень» — «Звезда» Пермь — 1:0 (после с.п.)
- 28 июля 2021
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:37
-
20:20
-
20:03
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55