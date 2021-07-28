«Кайрат», «Анжи» и «Тюмень» вышли в 1/64 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 махачкалинский «Анжи» принимал пятигорский «Машук-КМВ». Встреча прошла на стадионе «Сокол» в Махачкале и завершилась со счётом 0:0 (4:2 в серии пенальти).

В другой встрече московский «Кайрат» переиграл «Калугу», несмотря на удаление одного из футболистов на 16-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:0, гол забил Вячеслав Швырёв.

Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:

«Звезда» Санкт-Петербург — «Тверь» — 1:0

«Иртыш» — «Динамо» Барнаул — 1:2

«Торпедо» Миасс — «Челябинск» — 2:0

«Ильпар» — «Зенит-Ижевск» — 0:3

«Легион-Динамо» — «Спартак» Нальчик — 1:0 (после с.п.)

«Родина» — «Торпедо» Владимир — 2:3

«Спартак» Туймазы — «Волга» Ульяновск — 1:2 (после с.п.)

СКА Ростов-на-Дону — «Форте» — 0:1 (после с.п.)

«Тюмень» — «Звезда» Пермь — 1:0 (после с.п.)