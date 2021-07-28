Защитник сборной Дании стал игроком «Кристал Пэлас»
Поделиться
Защитник «Лиона» и сборной Дании Йоаким Андерсен перешёл в «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт 25-летнего датского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитан на пять лет.
Андерсен выступал за «Лион» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее выступал за «Твенте» и «Сампдорию». С 2019 года Андерсен вызывается в национальную команду Дании. В составе сборной Дании футболист дошёл до полуфинала чемпионата Европы — 2020.
В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру. Новым тренером команды стал бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:37
-
20:20
-
20:03
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55
Партнерский контент