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Защитник сборной Дании стал игроком «Кристал Пэлас»

Защитник сборной Дании стал игроком «Кристал Пэлас»
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Защитник «Лиона» и сборной Дании Йоаким Андерсен перешёл в «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт 25-летнего датского футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитан на пять лет.

Андерсен выступал за «Лион» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее выступал за «Твенте» и «Сампдорию». С 2019 года Андерсен вызывается в национальную команду Дании. В составе сборной Дании футболист дошёл до полуфинала чемпионата Европы — 2020.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру. Новым тренером команды стал бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра.

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