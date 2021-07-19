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«Челси» продал 21-летнего защитника в «Кристал Пэлас» за € 23 млн

«Челси» продал 21-летнего защитника в «Кристал Пэлас» за € 23 млн
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Центральный защитник «Челси» Марк Гехи перешёл в «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба «орлов».

21-летний игрок подписал контракт сроком на пять лет. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 23,3 млн.

Гехи провёл последние полтора года в аренде, выступая за «Суонси Сити». Футболист сыграл за валлийскую команду 59 матчей.

Марк родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар) и начал свою карьеру в лондонской команде «Крэй Уондерерс». Гехи попал в «Челси» в команду U8. Игрок подписал свой первый профессиональный контракт в сентябре 2017 года и в том же сезоне помог молодёжной команде «Челси» выиграть четыре трофея, включая молодёжный Кубок Англии и чемпионат.

На международном уровне Гехи представлял Англию во всех командах от до 16 до до 21 года. Всего Геки сыграл 11 матчей за сборную Англии до 21 года.

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