Екатерина Гордон будет представлять интересы бывшей жены Мамаева в суде против футболиста

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась к юристу Екатерине Гордон. Адвокат будет представлять интересы Мамаевой в суде по делу о взыскании алиментов с футболиста на содержание общей дочери Алисы.
«Откровенно говоря, я несколько лет избегаю шоу-бизнеса и скандальных дел. Мне интересно воевать за детей или крупные предприятия. Мне всё меньше интересны шум и возня. Когда пришла Алана и рассказала свою историю, я поняла, что это наш герой и мы будем рубиться за него.
Красивая, спорная, не копившая за спиной мужа, не прятавшая в ячейку. Любила, прощала, вышла голой из брака и говорила о муже хорошо. Но когда Мамаев, по словам Аланы, инициировавший процесс лишения родительских прав Аланиного сына, обещавший стать малышу папой, воспитывавший его, «отменяет» сей процесс и обещания, вероятно, напуганный бременем алиментов, я говорю: «Алана! Прорвёмся!»
И я не знаю, что с вами, футболист Мамаев. Отчего вы попросили жену вывезти вещи из квартиры, где она делала ремонт, и кидаете копейки. Не знаю. Или вы меняйте юриста — советчика (он подлец), или с вами что-то не так!» — написала Гордон на своей странице в «Инстаграме».
- 28 июля 2021
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