Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдёт без зрителей

«Краснодар» на официальном сайте объявил, что матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» пройдёт без зрителей на трибунах.
«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч «Краснодар» – «Химки» пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении.
Встреча 2-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск.
Напомним, «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. «Химки» (45) завершил сезон на восьмом месте. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 28 июля 2021
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:37
-
20:20
-
20:03
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
18:54
-
18:37
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:22
-
17:19
-
17:02
-
16:58
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
15:55
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
15:06
-
14:59
-
14:55