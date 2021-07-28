Матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» пройдёт без зрителей

«Краснодар» на официальном сайте объявил, что матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» пройдёт без зрителей на трибунах.



«Уважаемые болельщики, в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности, матч «Краснодар» – «Химки» пройдёт при пустых трибунах», — говорится в заявлении.

Встреча 2-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск.

Напомним, «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. «Химки» (45) завершил сезон на восьмом месте. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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