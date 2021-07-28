Президент «Альянса» после судейского скандала заявил о снятии команды с чемпионата Украины

Президент «Альянса» Сергей Демченко после поражения в матче 1-го тура Первой лиги Украины с харьковским «Металлистом» (0:2) заявил о снятии команды с чемпионата Украины.
«Я встретился с отцом, главным тренером и директором команды. Всё это обсудили и договорились снимать команду. Мы закрываем все футбольные проекты: районные, детские, областные. Я ухожу из федерации футбола Украины. У меня всё копилось. Вчера я свои мысли изложил на бумаге. Сегодня или завтра мы покажем заявление общественности. Игра с «Металлистом» (0:2) была последней каплей», — цитирует Демченко сайт телеканала «Футбол 1/2/3».
Сергей Демченко был возмущен судейством в матче первого тура с «Металлистом» (0:2). «Альянс» заканчивал матч вдевятером после удаления двух игроков.
- 28 июля 2021
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