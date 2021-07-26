«Изнасилование украинского футбола». Глава «Альянса» разнёс судей после матча 1-го тура

Президент «Альянса» Сергей Демченко эмоционально прокомментировал поражение в матче 1-го тура Первой лиги Украины с харьковским «Металлистом» (0:2).
«Начну с благодарности болельщикам, которые реально пришли поддержать нашу команду. Спасибо игрокам, которые бились до последнего. Сегодня опять было изнасилование украинского футбола, блин, по-другому назвать этот беспредел не могу, [блин]. Две красные, пенальти… Ладно, в нашу сторону, рука – там выхода не было. Опять судейский фактор оказался „на высоте“.
Пересматривал все повторы. Пусть они смотрят – нам смотреть нечего. Болельщиков и меня не обманешь. Я – неангажированная личность. Мы разговаривали с финансовым директором – отцом… В такой ситуации вкладывать в футбол – в первом туре приходят около пяти тысяч болельщиков… У нас не такой бизнес, [блин], супер – заводов, пароходов нет. А нас приходят и перед пятью тысячами убивают. Извините меня, мы не готовы. Завтра будем обращаться и в ПФЛ, и в комитет арбитров – пусть разбираются.
Понятно, «Металлист» – бренд, они очень хотят в премьер-лигу. Так, может, не нужно было проводить эти соревнования ПФЛ? Пусть их вместо «Миная» запускают, до 18 команд расширят УПЛ. А они приезжают, [блин], убивают другие команды.
Зачем мне, как президенту, тратить эти деньги семьи? У нас в команде 40 человек работает, плюс коллектив из 600 человек, который тратит на команду деньги, 5-6 тысяч пайщиков – у нас аграрный бизнес. Мы вкладываем деньги, а тут приходят и нас хоронят, [блин]. Будем что-то решать или снимать команду с первого тура. Это не годится, это не футбол. Изнасилование футбола.
Если мы не будем ничего делать, а просто ходить, склонив головы, и говорить, что всё хорошо, то ничего не поменяется. Либо меняем и двигаемся вперёд, либо нет – и тонем в этом болоте, в котором мы есть, блин. Мы в профессиональном футболе уже третий сезон, [блин], но такого, тем более при домашних трибунах, у нас не было давно, [блин]» – сказал Демченко в эфире телеканала «Футбол 1/2/3».
«Альянс» заканчивал матч с «Металлистом» вдевятером после удалений двух игроков.
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