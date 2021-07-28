Делф — о вакцинации: конспирологией называют веру в то, что иммунитет сделает свою работу

Полузащитник «Эвертона» Фабиан Делф поделился мнением о методах борьбы с коронавирусом после информации о том, что в чемпионате Англии будет введена обязательная вакцинация от COVID-19.



«Сейчас конспирологической теорией называют веру в то, что иммунная система способна выполнить работу, для которой она была создана», — говорится в записи, опубликованной на странице Делфа в «Инстаграме».



Стоит отметить, что Делф ссылается на организацию The Healing Chamber, которая предоставляет услуги в области альтернативной медицины.



Ранее появилась информация, что до 1 октября игроки и персонал всех клубов английской Премьер-лиги должны будут пройти вакцинацию. Команда, которая не будет соответствовать этим требованиям, не сможет принимать участия в турнире.

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