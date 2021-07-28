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Патрик ван Анхольт стал игроком «Галатасарая»

Патрик ван Анхольт стал игроком «Галатасарая»
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Бывший защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт стал игроком «Галатасарая», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение 30-летнего футболиста с «Галатасараем» рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне ван Анхольт принял участие в 23 матчах за «Кристал Пэлас» и отдал одну результативную передачу. Ранее защитник выступал за «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Лестер Сити», «Витесс», «Сандерленд» и за другие команды. С 2013 года ван Анхольт вызывается в национальную команду Нидерландов.

«Галатасарай» в 40 матчах набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Бешикташ».

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